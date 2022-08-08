Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

08.08.2022 14:08
Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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