ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

08.08.2022 14:23
ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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Olay yeri

Boş bir arazi

Jandarma ve sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

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Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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