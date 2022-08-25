Sulama kanalına düşen 14 yaşındaki İsa boğuldu - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen 14 yaşındaki İsa boğuldu

25.08.2022 14:27
Sulama kanalına düşen 14 yaşındaki İsa boğuldu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirirken sulama kanalına düşürdüğü sopasını almaya çalışan İsa İşli (14), suya düşüp boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirirken sulama kanalına düşürdüğü sopasını almaya çalışan İsa İşli (14), suya düşüp boğuldu.

Olay, Ceylanpınar'a bağlı Büyükçaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kendilerine ait koyunları otlatmak için evden çıkan İsa İşli, köprüden geçerken elindeki sopayı suya düşürdü. İşli, sopasını almak için eğildiği kanala düştü, bir süre sonra da akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 3 saatlik arama sonunda ekipler, İşli'nin cansız bedenini bulup sudan çıkardı. İsa İşli'nin cenazesi, otopsi için Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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