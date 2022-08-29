Sınırda silahla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sınırda silahla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

29.08.2022 13:17
Sınırda silahla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide silahla vurulan yabancı uyruklu 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide silahla vurulan yabancı uyruklu 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Ceylanpınar ilçesindeki Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sınır hattında duyulan silah sesleri sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi. Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Hudut Karakolu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırda silahla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınırda silahla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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