2 Suriyeli, sınırda vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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2 Suriyeli, sınırda vurulmuş halde bulundu

29.08.2022 13:07
2 Suriyeli, sınırda vurulmuş halde bulundu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu. Suriyeli oldukları belirtilen 2 kişiden 1'inin öldüğü tespit edildi, diğeri hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sınır hattında duyulan silah sesleri sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi. Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 Suriyeli, sınırda vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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