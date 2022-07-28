Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

28.07.2022 16:16
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/ PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PKK/PYD mensubu olduğunu tespit ettikleri teröristi, sınırda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgu işlemleri için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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