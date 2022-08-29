Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında silahla vurulmuş halde biri ölü, diğeri yaralı 2 kişi bulundu.
Güvenlik güçleri, ilçe kırsalında sınır hattına yakın bir bölgede silahla vurulmuş 2 kişinin yol kenarına bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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