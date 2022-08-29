Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu

29.08.2022 14:32
Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında silahla vurulmuş halde biri ölü, diğeri yaralı 2 kişi bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında silahla vurulmuş halde biri ölü, diğeri yaralı 2 kişi bulundu.

Güvenlik güçleri, ilçe kırsalında sınır hattına yakın bir bölgede silahla vurulmuş 2 kişinin yol kenarına bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu - Son Dakika
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