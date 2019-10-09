Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Resulayn'den roket düştü.
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Resulayn'den roket düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Resulayn'den roket düştü. İlk belirlemelere göre yaralı ve ölü olmadığı belirtildi. - ŞANLIURFA
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