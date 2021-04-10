Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet tutkunları pedal çevirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 150 bisiklet tutkunu, Şanlıurfa Müzesi önünde toplanarak 10 kilometre pedal çevirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Dedeoğlu, Şanlıurfa'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 11 farklı branşta etkinlik düzenlediklerini belirterek, 11 Nisan ruhunu yaşatmak adına bu programları gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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