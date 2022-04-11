Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin mesajında, Urfa'nın kurtuluş mücadelesinin, nesilden nesile kahramanlık ruhuyla yaşatıldığını belirterek, şunlara yer verdi:

"Binlerce yıllık Türk yurdu olan Urfa'nın gördüğü son işgal, 1. Dünya Savaşı sonunda önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık bittiğini düşünerek, kutsal vatan toprağımızı kendilerince paylaşan milletlerin işgal girişimine karşı halk hareketinin ilklerinden olan Urfa Kurtuluş Mücadelesi, nesilden nesile aktarılan kahramanlık ruhuyla yaşatılmaktadır. Vatan dediğimiz topraklar, bu milletin asli yurdudur ve kaderinde her zaman zorluk vardır. Anadolu'yu tanımak isteyenlerin karşısına ilk çıkan şehir Urfa'dır. Çünkü bu şehir bir kültürler bahçesi, manevi yolların güzergahı ve kesişme noktası, medeniyetlere ışık tutan Peygamberler Şehri olarak kadimdir. Bu kadim şehrin dinamikleri, her meseleyi ferasetle muhakeme eden, durumu iyi tahlil eden ve atacağı adımdan tereddüt etmeyen güçlü bir yapıya sahiptir. İşte bu güçlü yapıdan doğan kuvvet, 11 Nisan 1920 tarihinde mukaddes şehrini işgal edenlere karşı büyük bir zaferin elde edildiği şanlı mücadeleyi, büyük bir kahramanlıkla gerçekleştirmiştir. Bu şanlı mücadelenin 102'nci yıl dönümünde; Samsun'dan başlayarak hürriyet ve özgürlük meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu mukaddes şehrin düşman işgalinden kurtarılmasının ilk adımlarını atan 12'leri, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Şanlıurfalı hemşerilerimin 11 Nisan Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise mesajında Urfa halkının göstermiş olduğu bu kahramanlık neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kente 1984'te önce "Şanlı" unvanı, 2016'da "İstiklal Madalyası" verildiğini hatırlattı.

Destansı mücadelenin 102 yıldır dilden dile aktarıldığını belirten Beyazgül, "Cesur Urfa halkı, 102 yıl önce döneminin en güçlü ordularından birine karşı yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Kurtuluş Mücadelesi ruhu, bizim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Bugün bizlere düşen de aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Dün işgale karşı nasıl el ele gönül gönüle olunmuş ise bugün de ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasında, halkımızın huzur ve mutluluğu için mücadele gösteriyoruz. Bizler, istiklal mücadelesini, istikbal mücadelesini bu Şanlı topraklarda sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da perçinlemesi ümidiyle, tüm halkımızın bayramını, Urfa'nın Şanlı Kurtuluş'unun 102. sene-i devriyesini, can- ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.