Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, kentin düşman işgaline karşı 11 Nisan 1920 günü verdiği mücadeleyle, düşmanın alnına hürriyetin, insanlık tarihine de cesaretin mührünü bastğını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle dini ve tarihi bakımdan sahip olduğu geçmişi, şehrimizi, yeryüzünde her coğrafyadan insanların dünya haritasında yerini ezbere bildiği bir coğrafya kılmıştır. Şanını, sadece tarihi işaretlerle dünya kayıtlarına yazmış değil, aynı zamanda yakın tarihte maruz kaldığı düşman işgaline karşı ortaya koyduğu kurtuluş mücadelesindeki azim ve kararlılıkla da bağımsız ve onurlu bir şehir olarak yazmıştır. Düşman işgaline karşı 11 Nisan 1920 günü verdiği mücadeleyle, düşmanın alnına hürriyetin, insanlık tarihine de cesaretin mührünü basmıştır. Bu kadim toprakların yetiştirdiği dedelerimizin verdiği mücadeleyle, tarihte şanlı olarak kayda geçen Urfa'mız, biz bu şehrin evlatlarına emanet edilmiş onurlu bir destanın şehridir. Aziz hatıraları karşısında saygıyla eğildiğimiz dedelerimizin emanetini, ilelebet istiklal ruhu içerisinde geleceğe hak ettiği bir medeniyet olarak taşımak bizim en büyük minnet ve vefa borcumuzdur. Bu minnet ve duygularla, şehrimiz Urfa'yı düşman işgalinden kurtaran ve şanlı kılan şehit ve gazilerimizi, saygı, rahmet ve vefa ile anıyorum. 11 Nisan, şehrimiz Urfa'nın düşman işgalinden Şanlı kurtuluşu kutlu olsun."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ecdadın elde ettiği şanlı bir zaferin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Urfa'mızın şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmadığı 11 Nisan 1920 tarihi bizim için çok önemli ve gurur verici bir gündür. Şanlı ecdadımız kendi topraklarına giren şer güçleri sadece inanç ve imanla püskürtmüş, tarihe altın harflerle bu destanı yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, şunlara yer verdi:

"Yiğit Urfa halkı, destansı bir özgürlük mücadelesi sergileyip, birlik ve beraberlik içinde topraklarımızı düşmandan kurtarmıştır. 11 Nisan 1920 günü, birlikte hareket edilerek, ortaya konan mücadelenin zafere dönüştüğü gündür. Tarihin şanlı sayfalarında yerini alan bugünün bizler için önemi çok büyüktür."