Adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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