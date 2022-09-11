Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

11.09.2022 16:24
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

15 Temmuz Mahallesi'nde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan İ.H.F. (19) ve O.K. (30), çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan İ.H.F. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, O.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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