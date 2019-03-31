Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şeref Albayrak kazandı.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Şeref Albayrak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şeref Albayrak 10 bin 198, HDP
adayı Abdurrahman Çiftçi
6 bin 435, Saadet Partisi
adayı Kemal Ayhan
282 oy aldı.
-Albayrak'ın öz geçmişi
1985 yılında Erzurum
'un Oltu
ilçesinde doğan Şeref Albayrak, ilk, orta eğitimini Oltu ilçesinde, lise eğitimini ise Aydın
'ın Kuyucuk ilçesinde tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasi Bilimler Fakültesini bitiren Albayrak, 2010 yılında kaymakamlığa başladı. Albayrak 2013-2016 yılları arasında Denizli
'nin Çameli
Kaymakamlığı görevinde bulundu. 2016 yılında ise Halfeti Kaymakamlığına atanan ve evli olan Albayrak, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan ilçede Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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