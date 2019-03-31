Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şeref Albayrak kazandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şeref Albayrak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şeref Albayrak 10 bin 198, HDP adayı Abdurrahman Çiftçi 6 bin 435, Saadet Partisi adayı Kemal Ayhan 282 oy aldı.

-Albayrak'ın öz geçmişi

1985 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Şeref Albayrak, ilk, orta eğitimini Oltu ilçesinde, lise eğitimini ise Aydın'ın Kuyucuk ilçesinde tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesini bitiren Albayrak, 2010 yılında kaymakamlığa başladı. Albayrak 2013-2016 yılları arasında Denizli'nin Çameli Kaymakamlığı görevinde bulundu. 2016 yılında ise Halfeti Kaymakamlığına atanan ve evli olan Albayrak, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan ilçede Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Şeref Albayrak, AK Parti, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:33:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]