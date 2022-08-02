Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

02.08.2022 15:56
Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasından dönen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasından dönen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Gürkuyu kırsal Mahallesinde yaşandı. Mustafa B., 3 çocuğunu yanına alarak hafif ticari araçla fıstık bahçesine gitti. Bir süre bahçede çalışan şahıs ve çocukları, tekrar araca binip evlerine gitmek için yolda seyrettikleri sırada önlerine köpek çıktı. İddiaya göre köpeğe çarpmamak içi manevra yapan sürücü aracı devirdi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 3 çocuğu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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