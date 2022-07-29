Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

29.07.2022 13:45
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından özel kafese konulan kılı şahin, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yavru kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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