FIRAT NEHRİ'NE GİREN MUSA, BOĞULDU - Son Dakika
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FIRAT NEHRİ'NE GİREN MUSA, BOĞULDU

07.08.2022 13:04
FIRAT NEHRİ'NE GİREN MUSA, BOĞULDU

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Musa Kayatürk (26), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Musa Kayatürk (26), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şimaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Kayatürk, iddiaya göre serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan Kayatürk'ü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen su altı polisleri, nehirde arama yaptı. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Kayatürk'ün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kayatürk'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FIRAT NEHRİ'NE GİREN MUSA, BOĞULDU - Son Dakika

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