Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

"Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım."

Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var