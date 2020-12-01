Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika