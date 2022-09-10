Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

10.09.2022 14:52
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgede AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla çocuğu aramaya devam ederken, dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalındaki çalışmaları da sürüyor.

Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşam kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuş, dün bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

YORUMLAR
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KAYIP 4 YAŞINDAKİ ÖMER HALİS, ARANIYOR KAYIP 4 YAŞINDAKİ ÖMER HALİS, ARANIYOR Kayıp 4 yaşındaki Ömer Halis, aranıyor Kayıp 4 yaşındaki Ömer Halis, aranıyor
Kaynak: AA

Halis Polat, Şanlıurfa, Köseköy, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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