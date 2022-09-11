Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu

11.09.2022 20:40

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan 4 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeni kanalet içerisinde buldu.

Haliliye ilçesi Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ö.H.P'i arama çalışmalarını AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü.

Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuğun 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuğun 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

8 EYLÜL'DE KAYBOLMUŞTU

Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

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Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Halis Polat, Şanlıurfa, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu - Son Dakika
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