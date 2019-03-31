Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.
Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Canpolat
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Canpolat 86 bin 148, Saadet Partisi
adayı Mustafa Hekimoğlu
40 bin 781, İYİ Parti
adayı Mustafa Reşat Dağ
2 bin 113 oy aldı.
Canpolat'ın öz geçmişi
1979 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet Canpolat, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. 2001 yılında Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesinden mezun olan Canpolat, 2003-2009 yıllarında AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulundu.
2014 yılında itibaren AK Parti Haliliye İlçe Başkanı olan Canpolat, evli ve 3 çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:55 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık