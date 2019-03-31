Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Canpolat 86 bin 148, Saadet Partisi adayı Mustafa Hekimoğlu 40 bin 781, İYİ Parti adayı Mustafa Reşat Dağ 2 bin 113 oy aldı.

Canpolat'ın öz geçmişi

1979 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet Canpolat, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Canpolat, 2003-2009 yıllarında AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulundu.

2014 yılında itibaren AK Parti Haliliye İlçe Başkanı olan Canpolat, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Mehmet Canpolat, Haliliye, AK Parti, Şanlıurfa, Güncel
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