Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi 'ndeki bir kasapta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi - Son Dakika

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