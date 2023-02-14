Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

14.02.2023 12:20
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.
O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Şanlıurfa, İnceleme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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