Kira parasının çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kira parasının çalınma anı kameralara yansıdı

05.08.2022 12:16

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kiracının biriktirdiği kira parasının biri kadın iki hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kiracının biriktirdiği kira parasının biri kadın iki hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 2271. Sokak'ta bulunan binanın 2'nci katındaki Müslüm Polat'a ait daireye, henüz kimliği belirlenemeyen biri kadın iki hırsız girdi. Ev sahiplerinin misafirliğe gittiği sırada eve giren hırsızlar iddiaya göre, Polat'ın ev kirası için biriktirdiği 18 bin 300 TL parayı çalarak dışarı çıktı. Hırsızların eve girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ev kirası için biriktirdiğim paramı çaldılar"

Kira için biriktirdiği paranın hırsızlar tarafından çalındığını belirten mağdur Müslüm Polat, "Bir kaç gün önce benim evime hırsızlar girdi. Durumu emniyet güçlerine bildirdim. Gerekli görüntüleri ve bilgileri verdim. Aradan kaç gün geçti hala hırsızlar bulunamadı. Daha önce de komşumun evine girmişlerdi. Komşumun evinden çıktıktan sonra bizim evi fırsat bilerek evimize giriyorlar. Ev kirası için biriktirdiğim paramı çaldılar. Beni bayağı mağdur ettiler. Hırsızların bulunarak mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Müslüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kira parasının çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:16:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kira parasının çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement