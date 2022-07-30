Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

30.07.2022 15:31
Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Özkan Bilici (32) yönetimindeki plakasız motosiklet, Halis S. kontrolündeki 73 FE 259 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilici, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilici, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır şoförü Halis S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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