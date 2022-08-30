Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri - Son Dakika
Üye Girişi

Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri

30.08.2022 08:18

Şanlıurfa'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın çocuklarla ilgili sözleri sosyal medyada infial oluşturdu. Dörtbudak ortaya çıkan videosunda "Sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun" sözlerini sarf etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın çocuklarla ilgili skandal sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

"VÜCUDUNUN HER ŞEYİNİ BELLİ EDEN BİR ŞEY GİYSİ OLABİLİR Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık kadınların ve çocukların yaşam tarzlarıyla ilgili vaazlarda bulunan imam Dörtbudak bir videosunda, "Çarşıya çıktığımda kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş… Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. 'Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?' dedim. 'İşte pijamam var.' dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE YAPARSAN PEDOFİLİ ARTAR"

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara yönelik olarak şunları söyledi; "Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. 'E çocuktur.' Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur.

Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım."

MUHARREM İNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, imamın skandal sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Bakın çok açık konuşuyorum! Ant olsun ki; Cumhurbaşkanı olduğum gün, 'Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun' diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım!"

YORUMLAR
500
Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran 'pedofili' sözleri - Son Dakika


Son Dakika
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 08:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement