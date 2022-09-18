Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 46 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu, 11 sentetik hap, 6 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 340 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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