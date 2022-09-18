Adreslerde yapılan aramada, 46 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu, 11 sentetik hap, 6 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 340 TL ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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