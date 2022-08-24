Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu

24.08.2022 13:15
Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalınan 2 motosiklet jandarma tarafından bulunurken gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürüldü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalınan 2 motosiklet jandarma tarafından bulunurken gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'da çalına 2 motosikletin yerini belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri bulurken 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Harran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu - Son Dakika
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