Edinilen bilgiye göre, kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Koyunluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Baytok'a (7) sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Harran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

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