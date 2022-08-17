Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

17.08.2022 21:12
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

İlçe kırsalından geçen sulama kanalında hareketsiz bir kadın gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kadının kimliği ile ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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