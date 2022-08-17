Güvenlik güçleri, üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kadının kimliği ile ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Jandarma, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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