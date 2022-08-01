Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Acil serviste bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada iddiaya göre A.A. isimli hasta yakını sağlık çalışanı Süleyman C. ile hemşire Hayriye O.'yu darp etti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Harran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika

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