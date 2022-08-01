Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı

01.08.2022 12:30
Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Acil serviste bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada iddiaya göre A.A. isimli hasta yakını sağlık çalışanı Süleyman C. ile hemşire Hayriye O.'yu darp etti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Harran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarını darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika
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