Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

01.08.2022 12:09
Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği için gözaltına alınan Abdulkadir Akdeniz, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği için gözaltına alınan Abdulkadir Akdeniz, tutuklandı.

Olay, dün Harran Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla hastaneye getirilen bir hastanın tetkiklerinin yapılması için sisteme girişinin yapılmasını isteyen hemşire Hayriye Oruç'a, iddiaya göre hasta yakınları tepki gösterdi. Hemşireye gösterilen tepkiye engel olmak isteyen Süleyman Cengiz'in de dahil olmasıyla olay büyüyerek, kavgaya dönüştü. Hasta yakınlarının saldırısında dövülen sağlık çalışanı Cengiz, şikayetçi oldu. Abdulkadir Akdeniz ise polis tarafından gözaltına alındı. Hemşire ve sağlık çalışanını darbettiği için gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Akdeniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Abdulkadir Akdeniz, Süleyman Cengiz, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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