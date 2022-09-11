Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

11.09.2022 22:58
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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