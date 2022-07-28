Tarlada naylona sarılı halde bulunan kemikler için 5 aile savcılığa DNA testi başvurusu yaptı - Son Dakika
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Tarlada naylona sarılı halde bulunan kemikler için 5 aile savcılığa DNA testi başvurusu yaptı

28.07.2022 13:17
Tarlada naylona sarılı halde bulunan kemikler için 5 aile savcılığa DNA testi başvurusu yaptı

Şanlıurfa'da iş makineleriyle tarlada çalışma yapılırken naylona sarılı bulunan kafatası ve kemikler, 5 aileyi harekete geçirdi. Kemiklerin 1993-1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayetlere kurban gittiği düşünülen yakınlarına ait olabileceğini sanan aileler, DNA testi için savcılığa başvurdu.

Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'nde 23 Temmuz günü iş makineleriyle tarladaki taşlar temizlenirken naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, önlem alıp alanda bir süre kazı yaptı. Kazılarda başka bir bulguya ulaşılamayınca, bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Şanlıurfa'da bir tarlada bulunan kemikler için 5 aile DNA testi başvurusu yaptı

5 AİLE DNA TESTİ İÇİN BAŞVURDU

Yaşanan bu gelişme 1993 ve 1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban gittiği düşünülen kişilerin ailelerini harekete geçirdi. O dönem kent merkezi ile Siverek ve Hilvan'da kaybolan Ahmet Kalpar, Hüseyin Taşkaya, Şefik Geçgel, Faik Kevci ve Nazım Babaoğlu'nun aileleri, DNA testi yapılması için Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Şanlıurfa'da bir tarlada bulunan kemikler için 5 aile DNA testi başvurusu yaptı

DNA KARŞILAŞTIRMASI YAPILACAK

Ailelerden alınan DNA örneklerinin, bulunan kemikler ile karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Burada incelemeye alınan kemik örneklerinin öncelikle antropometrik ölçümle kimlik tespiti yapılıp, analiz sonucunda ölüm nedeni ve zamanının inceleneceği ve ardından başvuran kişilerden alınan kan örnekleri üzerinden DNA karşılaştırması yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlada naylona sarılı halde bulunan kemikler için 5 aile savcılığa DNA testi başvurusu yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tarlada naylona sarılı halde bulunan kemikler için 5 aile savcılığa DNA testi başvurusu yaptı - Son Dakika
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