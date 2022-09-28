Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde, 3 sürücüye sürücü belgesiz, 3 sürücüye tescilsiz, 1 sürücüye plakasız, 4 sürücüye sigortasız, 4 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 19 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hilvan'da motosiklet denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.