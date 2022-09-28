Hilvan'da motosiklet denetimi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki motosiklet denetiminde 17 sürücüye 19 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde, 3 sürücüye sürücü belgesiz, 3 sürücüye tescilsiz, 1 sürücüye plakasız, 4 sürücüye sigortasız, 4 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 19 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde ayrıca şase numaraları okunamayan 4 motosiklet trafikten men edilerek "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.
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