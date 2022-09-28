Hilvan'da motosiklet denetimi - Son Dakika
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Hilvan'da motosiklet denetimi

28.09.2022 13:36
Hilvan'da motosiklet denetimi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki motosiklet denetiminde 17 sürücüye 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki motosiklet denetiminde 17 sürücüye 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde, 3 sürücüye sürücü belgesiz, 3 sürücüye tescilsiz, 1 sürücüye plakasız, 4 sürücüye sigortasız, 4 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 19 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca şase numaraları okunamayan 4 motosiklet trafikten men edilerek "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hilvan'da motosiklet denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hilvan'da motosiklet denetimi - Son Dakika
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