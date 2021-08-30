Şanlıurfa'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Benzer törenler, ilçe protokollerinin katılımıyla Akçakale ve Hilvan ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Korkutata ve Müslüm Kandamar'ın yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Halfeti Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye başkan yardımcısı Müslüm Kandamar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa Siverek Kaymakam Vekili Coşkun Doğan , 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan , Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Gülel, daire müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şanlıurfa 'nın Siverek , Halfeti , Hilvan ve Akçakale ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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