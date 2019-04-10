Şanlıurfa'nın İşgalden Kurtuluş Filmi Beğeni Topladı

Şanlıurfa
'nın işgalden kurtuluş filmi beğeni topladı
ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti
İl Başkanlığınca hazırlanan tanıtım filmi beğeni rekoru kırdı. Kurtuluş Savaşı sırasında kenti işgal etmek isteyen Fransızlara karşı halkıyla topyekun direniş göstererek 11 Nisan'da kurtuluşu ilan eden ve TBMM tarafından Şanlı unvanı verilen Urfa
'da, 99 yıldır bu tarih gurur günü anlatıldığı film izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığınca Kurtuluş savaşı esnasında Şanlıurfalıların birlik ve beraberlik içerisinde, savaş ve zaferini anlatan kısa bir tanıtım filmi yapıldı. Senaryosunun Kadir Yeşil'in yazdığı 2 dakika 20 saniyelik filmde kenti kuşatan Fransızlar, göğsünde Türk bayrağını taşıyan yaşlı bir vatandaşa pusu kurup arkadan vurulma anını sahneledi. Filmde vurulan yaşlı adam, ölmeden önce sokakta gördüğü bir gence kanlı göğsünden çıkardığı Türk bayrağını teslim ederek, 'Evlat biz bu şehri birlikte kazandık. Sizlerde birlikte yaşayınö mesajını verdikten sonra hayatını kaybediyor. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan filmin sonunda açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız
, 99 yıl önce bu şehrin destanını yazmak için canları siper eden ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmak için bu çalışmayı hazırladıklarını ifade ederek, '99 yıl önce şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmayan Şanlıurfalı hemşehrilerim için 11 Nisan, tarih sayfalarında kahramanlık destanı olarak yerini almıştır. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak, Şanlıurfa'ya hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Tüm bu çerçevede tüm hemşehrilemizin Kurtuluş yıldönümünü kutluyor, dosta güven düşmana korku salan birlikteliğimizin her daim sürmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan kurtuluş filmi kısa sürede büyük beğeni gördü.