Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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