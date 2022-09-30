Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

30.09.2022 16:07

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan M.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı - Son Dakika

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