Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı - Son Dakika

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