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Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek

28.01.2022 11:12
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek

Kovid-19 aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, il dışından dönen mevsimlik tarım işçilerinin aşısını yaptırması veya eksik olan dozları tamamlaması için çalışmalar sürüyor.

Kovid-19 aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, il dışından dönen mevsimlik tarım işçilerinin aşısını yaptırması veya eksik olan dozları tamamlaması için çalışmalar sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentteki aşılama oranının artırılması için tüm sağlık ve kamu çalışanlarının fedakarca görev yaptığını, çalışmaların belli bir hızla, istikrarlı ve yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın il dışına en fazla mevsimlik tarım işçisi gönderen kent olduğuna işaret eden Gülüm, aşılamanın başladığı dönemlerde çok sayıda kişinin gittiği illerde tarlada çalıştığı için aşı olamadığını belirtti.

Kışla birlikte evlerine dönen mevsimlik tarım işçilerine yönelik aşılama çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Gülüm, "Şu anda özellikle daha çok üzerinde durduğumuz, dışarıdan şehrimize dönen mevsimlik tarım işçisi vatandaşlarımız. Bunların önemli bir kısmının aşıları eksikti. Bu vatandaşlarımızın eksik aşıları tespit edilip yapılıyor. Aşılamaya ayırdığımız ekip ve araç sayısını azaltmadık, aynı tempoda aşılama çalışmaları devam ediyor." dedi.

"Yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ından fazlası aşısı eksik olanlar"

Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı haritasında son sırada yer almasının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Gülüm, şöyle konuştu:

"Daha önce temmuz, ağustos aylarında belirttiğimiz, yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ından fazlasının aşısız veya aşısı eksik kişilerden oluştuğu bilgisi bugün de geçerliliğini koruyor. Aşıların etkinliği bu kadar ortadayken vatandaşlarımızın hızlı şekilde, süresi gelen, geçen aşılarını mutlaka yaptırmasını bekliyoruz."

"Köyümüze, kapımıza kadar gelerek aşımızı yaptılar"

Aşı olan mevsimlik tarım işçisi İbrahim Halil Demir, her yıl çalışmak için İç Anadolu Bölgesi'ne gittiğini, zamanının tamamını tarlada geçirdiği için aşı yaptıramadığını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce evine döndüğünü anlatan Demir, "Şimdi Eyyübiye Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyümüze, kapımıza kadar gelerek aşımızı yaptı. Çok memnun oldum, iyi ki aşımı oldum. Aşı herkes için şarttır, herkes aşısını olmalı." dedi.

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İl Sağlık Müdürü, Şanlıurfa, Tarım, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek - Son Dakika
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