Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ulu Cami önünden mehter takımı eşliğinde Haleplibahçe'deki Hamarat Eller Çarşısı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.



Buradaki törende, mehteran, halk oyunları ve kılıç kalkan ekipleri gösteri yaptı, sıra gecesi ekibi de Urfa türküleri seslendirdi.



Vali Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Geçmişin gelecek nesillere iyi aktarılması gerektiğini belirten Erin, şöyle konuştu:



"Tarihinden ders almayan milletlerin, tarihi tekrar yaşamak durumunda kalacağı bilinmeli. 99 yıl önce bizleri ve bizi temsil eden medeniyeti bir daha ayağa kalkmamak üzere boğmak ve etkisiz hale getirmek için sınırlarımıza kadar dayanmışlardı. Cihana hükmetmiş bu milletin, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i ve Laz'ıyla esir olmaktansa, zillet içerisinde yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini çok iyi biliyorlardı. Kutsal vatan topraklarının her bir parçasını leş kargaları gibi işgal etmeye başlamışlardı. Düşman işgal ettiği zaman Şanlıurfalı kahraman ecdadımız elbette rahat uyumadı. İçten içe hazırlığını yaparak bu işgalcilere, bu zalim ve hainlere dersini verdi. Bir kez daha şehitlerimizi, ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun."



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de düşman kuvvetlerinin 99 yıl önce vatanı bölmeye çalıştığını belirtti.



Düşmanın bugün de aynı emelin peşinde olduğunu vurgulayan Beyazgül, "İşgal kuvvetleri, kurtuluş mücadelesinde aldıkları darbeden sonra da emellerinden ve planlarından vazgeçmemişlerdir. Tarihi iyi okumamız gerekiyor. Gençlerimizin bugüne bakıp, o günü anlamaları gerekir. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu tarihin tekerrür etmemesi için elbete o günü iyi bilmemiz lazım. Kahraman ecdadımızın o gün başlattığı kahramanlık destanı bitmiş midir? Hayır, devam etmektedir. Düşman şekil değiştirerek bu vatan üzerinde hain plan ve amaçlarını devam ettirmektedir. Halkımızın uyanık olması lazım, tarihin tekerrür etmemesi için çok dikkatli olmamız lazım. Bugün bir kez daha tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.



Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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