Şanlıurfa'da tırın çarptığı motosikletteki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tırın çarptığı motosikletteki kişi hayatını kaybetti

30.07.2022 15:29
Şanlıurfa'da tırın çarptığı motosikletteki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki kişi yaşamını yitirdi.

H.S'nin kullandığı 73 FE 259 plakalı tır, Mevlana Caddesi'nde Özkan B. yönetimindeki 63 AAV 514 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tırın çarptığı motosikletteki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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