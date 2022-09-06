Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun

Şanlıurfa'nın Merkez ilçesi Karaköprü'nün Gölpınar Mahallesi sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısına dikkat çekmek için pankartlarla eylem yaptı.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Gölpınar Köyü sakinleri, köy meydanında astıkları iki pankarttan birisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Yüce Allah'a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Seslerimizin sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şanlıurfa Gölpınar Mahallesinde içme suyumuz yok. Reisimizden yardımlarınızı bekliyoruz" yazdı.

"ABDEST VE TAHARET İÇİN SUYUMUZ YOK"

İkinci pankartta ise, "Yüce Allah'a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Abdest ve daharat (Taharet) almaya suyumuz yok. Cünüp olduğumuz zaman su olmadığından abdest alamadığımız için günahımız Allah katında siz yetkililerin olsun" ifadeleri yer aldı.

"BİZ HALA İÇME SUYU İÇİN KAVGA EDİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre Köy Muhtarı Hasan Oğuz ise, 6 muhtar olarak su sıkıntısını dile getiren dilekçe verdiklerini belirterek, "Köyümüz Karaköprü'ye 5 kilometre, Fırat'a 12 kilometre. Biz hala içme suyu için kavga ediyoruz. 10 sene evvel sayın cumhurbaşkanım 'Yolsuz, susuz köy kalmayacak' dedi." ifadelerini kullandı.