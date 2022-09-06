Şanlıurfa'nın Merkez ilçesi Karaköprü'nün Gölpınar Mahallesi sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısına dikkat çekmek için pankartlarla eylem yaptı.
Gölpınar Köyü sakinleri, köy meydanında astıkları iki pankarttan birisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Yüce Allah'a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Seslerimizin sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şanlıurfa Gölpınar Mahallesinde içme suyumuz yok. Reisimizden yardımlarınızı bekliyoruz" yazdı.
İkinci pankartta ise, "Yüce Allah'a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Abdest ve daharat (Taharet) almaya suyumuz yok. Cünüp olduğumuz zaman su olmadığından abdest alamadığımız için günahımız Allah katında siz yetkililerin olsun" ifadeleri yer aldı.
Sözcü'nün haberine göre Köy Muhtarı Hasan Oğuz ise, 6 muhtar olarak su sıkıntısını dile getiren dilekçe verdiklerini belirterek, "Köyümüz Karaköprü'ye 5 kilometre, Fırat'a 12 kilometre. Biz hala içme suyu için kavga ediyoruz. 10 sene evvel sayın cumhurbaşkanım 'Yolsuz, susuz köy kalmayacak' dedi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun - Son Dakika