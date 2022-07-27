Şanlıurfa'da korkunç kaza: Motosiklette seyahat eden 2 kişi kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da korkunç kaza: Motosiklette seyahat eden 2 kişi kamyonun altında kalarak can verdi

27.07.2022 11:32

Şanlıurfa'da bir motosiklette seyahat eden 2 kişi, kamyonun çarpması sonucu aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç kazanın görüntüleri de kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyon, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Motosiklet sürücüsüyle yolcu Yusuf El Hasan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da korkunç kaza: Motosiklette seyahat eden 2 kişi kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da korkunç kaza: Motosiklette seyahat eden 2 kişi kamyonun altında kalarak can verdi - Son Dakika
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