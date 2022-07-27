Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişinin öldüğü kaza, araç kamerasına yansıdı.
Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyonun, dün Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yolcu Yusuf Hasan'ın öldüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün savrulup yerde sürüklendiği anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde dün kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı - Son Dakika