Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

20.08.2022 10:14
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaköprü ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 167 mermi, 2 şarjör ile 83 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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