Şanlıurfa'nın Musiki Tarihi Piazza'da İz Bıraktı

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Biriminin (HÜBAK), Şanlıurfa'nın musiki tarihini araştırmak için başlattığı çalışma projesi tamamlandı.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Biriminin (HÜBAK), Şanlıurfa'nın musiki tarihini araştırmak için başlattığı çalışma projesi tamamlandı. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve fotoğraflar "Urfalı Musikişinaslar" sergisi ile Şanlıurfalılar'a tanıtıldı. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergi AVM ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.



İnsanlık tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve binlerce yıllık tarihe sahip olan Şanlıurfa'da, HÜBAK bünyesinde yürütülen "Urfa Müziğine Katkı Sağlayan Musikişinasların Biyografilerinin Araştırılıp Derlenmesi ve Çeşitli Etkinliklerle İlgililere Tanıtılması" projesi tamamlandı.



Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Urfa müziğine katkı sunan besteci, ses ve saz sanatçısı, derlemeci, gazelhan, mevlithan, hafız, hoyratçı gibi özellik taşıyan 122 önemli ismin biyografisi kitaplaştırıldı. Kitapta yer alan 48 sanatçının fotobloklarından oluşan "Urfalı Musikişinaslar" sergisi Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.



Piazza AVM, Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisi işbirliğinde organize edilen sergi yoğun ilgi gördü. Serginin açılışını, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tanıtım Ofisi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Emine Teker, Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Akpınar ve sergi danışmanı Müzik Öğretmeni Osman Çuhadaroğlu gerçekleştirdi. Serginin açılışında Konservatuvar öğrencisi M.Akif Çoban kanun ile verdiği Urfa Türküleri konseri Piazza AVM'nin koridorlarında yankılandı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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