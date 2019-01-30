Şanlıurfa'nın Öğretmen Açığı Hızla Kapanıyor

Öğrenci sayısı olarak birçok ilin nüfusundan fazla öğrenci nüfusuna sahip Şanlıurfa'da sayın Valimiz Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın büyük gayretleri ile eğitim adına güzel gelişmeler olmaya devam ediyor. Eğitim seferberliği ilan edilerek yaklaşık bir yıl içerisinde Şanlıurfa'ya ortalama 400 okul kazandıran başta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan Milli Eğitim Bakanlığının dikkatini Şanlıurfa'nın üzerine çekerek 2018 yılında 4395 ve son 20 Bin öğretmen atamasının aslan payı olan 2823 sözleşmeli öğretmenin Şanlıurfa'ya verilmesinde büyük pay sahibi oldular.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Milli Eğitim Bakanlığının yapılan son atamalarda % 14 lük payla Şanlıurfa'ya 2823 sözleşmeli öğretmeni atamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; gün geçtikçe Şanlıurfa'da öğretmen açığının kapandığını, atanan sözleşmeli öğretmenlerin en az 4 yıl gibi bir süre Şanlıurfa'nın öğretmen ailesinde görev alması ile öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim göreceklerini, bunu bilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.