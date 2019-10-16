Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi
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Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günleri eğitime ara verildiği duyuruldu.
Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 5 gün ara verilmişti.
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