Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

59 dakika önce

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
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